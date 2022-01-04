شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد وأحمد حجازى ينضمان لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

بينما ينضم محمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى اليوم الثلاثاء، فيما ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا غدا الأربعاء للمعسكر.

من ناحية أخرى رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال كيروش، فى مؤتمر صحفى قبل انطلاق معسكر منتخب مصر، "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأضاف مدرب المنتخب "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين، وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصرى".

وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.