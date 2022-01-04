شكرا لقرائتكم خبر عن معلول ورامى صبرى فى قائمة أكثر المدافعين فى العالم تسجيلا للأهداف فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف فى 2021، تواجد مدافع نادى فاركو الحالى وإنبى السابق رامى صبرى فى المركز السابع، والتى أصدرها اتحاد كرة القدم الدولى للتاريخ والإحصاء.

وحل رامى صبرى فى المركز السابع بعد إحرازه 10 أهداف بسنة 2021 بواقع 9 أهداف مع ناديه السابق إنبي بموسم 2020-2021 وهدف واحد مع ناديه الحالى بفاركو بالموسم الحالي 2021-2022 بمرمى بيراميدز بالأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يعد أول أهداف فاركو في تاريخه بالدوري الممتاز.

ويعد رامي صبري اللاعب المصري الوحيد في القائمة التي شهدت أيضًا تواجد التونسي على معلول لاعب النادى الأهلى بالمركز السادس برصيد 11 هدفا.