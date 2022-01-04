شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى صخرة الأهلى المحبوسة فى زنزانة الإصابات يحتفل بعيد ميلاده الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود متولي، مدافع النادي الأهلي اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئين الاسماعيلي عام 2002 وعمره 9 سنوات حيث ترك انطباع جيد لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق في بطولة الكونفدرالية 2013.

محمود متولي انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم قبل الماضى، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.

أما عن سجل المشاركات الدولية مع منتخب مصر، فشارك مدافع الأهلي في 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك في مباراتين مع المنتخب الأوليمبي تحت 23 عام، إلا أنه مازال ينتظر الفرصة في المشاركة مع المنتخب الأول خلال المباريات المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة.

لايزال مسلسل الاصابات يمنع محمود متولى من التألق بالقميص الأحمر، فمنذ أن لمست قدم اللاعب ستاد مختار التتش وهو يدور فى فلك الاصابات المختلفة التى وقفت حائلا أمام فرصته فى حجز تشكيل أساسى مع كتيبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى ،ويتواجد اللاعب حالياُ في قطر للتأهيل من الإصابة الأخيرة بمزق في العضلة الامامية.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض اللاعب للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم تلقى متولى طعنة قوية حينما سقط مصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب مدافع الاهلى عن الملاعب شهور عديدة ولكن المثير للدهشة أنه مع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض مجدداً للإصابة في ودية طلائع الجيش .

ويبدو أن مسيرة متولي قد تسير على خطى أحمد خيري لاعب المارد الأحمر السابق الذي أحدث انتقاله من الإسماعيلي إلى المارد الأحمر ضجة كبيرة في صيف 2013 لكن كثرة الإصابات العضلية التي تعرض لها في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية مشواره مع الفريق في يناير 2016 حالت دون مشاركته مع الأهلي ، ولم يشارك أحمد خيري مع الأهلي سوى في 5 مباريات فقط بمعدل 222 دقيقة فقط، ليرحل ويتنقل بين عدد من أندية الدوري .