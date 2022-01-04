شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة تحسم مصير 7 لاعبين فى الاهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى استغلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، التى تنطلق نسختها الأولى فى 12 يناير الجارى، للدفع بالعناصر البديلة للحكم على مستواهم الفنى والبدنى قبل اتخاذ قرار نهائى فى مصيرهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وينوى موسيمانى منح سبعة لاعبين بالفريق الفرصة الكاملة للمشاركة فى مباريات كأس الرابطة وهم :"رامى ربيعة ومحمود متولى ثنائى قلب الدفاع، ومحمود وحيد المدافع الأيسر، ومحمد هانى الظهير الأيمن، والموزمبيقى لويس ميكيسونى الجناح المهاجم، وحسام حسن المهاجم، بالإضافة لطاهر محمد طاهر الجناح الأيسر المهاجم وذلك قبل إخطار لجنة التخطيط بالقرار النهائى الخاص بهم سواء بإستمرارهم مع الفريق أو خروجهم للإعارة لحصولهم على فرصة أكبر للمشاركة.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه فى كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلى فريق مونتيرى المكسيكى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.