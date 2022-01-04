المعجزة "لكويري".. أصغر لاعب في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

"من أجل تحضيره للمستقبل".. هكذا أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن استدعاء بيات لكويري للقائمة النهائية لمنتخب بلاده الذي سيشارك في كأس أمم أفريقيا.

لكويري صاحب الـ16 عاماً سيصبح أصغر لاعب في بطولة كأس الأمم التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، حال مشاركته في أحد مباريات الـ"كان".

صاحب الـ16 عاما الذي ولد في 11 أبريل عام 2015، يلعب في صفوف نادي "الجمارك" الموريتاني معاراً من مواطنه نواذيبو.

وأشاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالموهبة الموريتانية بعد إعلان المدرب الفرنسي ديدييه داروزا المدير الفني لمنتخب المرابطون، عن استدعائه للقائمة النهائية لموريتانيا، ووصفه بـ"المعجزة".

"لكويري" يلعب في مركز خط الوسط المهاجم، لديه قدم يسرى ذهبية، ويتميز بالمراوغات لمنافسيه، ولديه رؤية مميزة في الملعب.

وأجمعت الصحافة الموريتانية على موهبة لاعب الوسط الموريتاني الشاب، حيث تعتبره أعظم آمال كرة القدم الموريتانية.

وتألق "لكويري" في البطولة العربية للشباب التي أقيمت في السعودية عام 2020، وكان متوقع له أن يكون أحد اللاعبين البارزين في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي أقيمت في موريتانيا العام الماضي.

ولكن إصابة اللاعب صاحب الـ16 عاماً، أثناء مباراة ودية للمنتخب الموريتاني للشباب ضد نظيره المغربي، في الرباط الصليبي، منعته من المشاركة في البطولة.

وتتجد آمال الشعب الموريتاني في تقديم "لكويري" مردود طيب في بطولة كأس الأمم مع منتخب المرابطون، إذا أتيحت له الفرصة وشارك في المباريات، ليكتب رقماً قياسياً كونه أصغر لاعب في البطولة ويعلن عن نفسه كموهبة شابة جديدة في القارة السمراء.

جدير بالذكر أن منتخب موريتانيا يتواجد في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات مالي وجامبيا وتونس.