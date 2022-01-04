وفاة أوسو كونان لاعب الأهلي السابق على يد أحد أقاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

توفي الإيفواري أوسو كونان، مهاجم الأهلي السابق، عن عمر 32 عاما، في مسقط رأسه بكوت ديفوار.

وحسب ما أكده الفيتنامي نجوين مينه تشاو، وكيل أعمال كونان، لوسائل إعلام في فيتنام، فإن المهاجم الراحل قُتل على يد ابن عمه.

وقال تشاو إن ابن عم كونان دس له السم في كأس من النبيذ، أثناء زيارته لقريته في عطلة منتصف الموسم.

وكان أوسو كونان لعب مع مصر المقاصة بين 2010 و2012، وانتقل منه إلى الأهلي، وأُعير إلى هجر السعودي ثم رحل بشكل نهائي إلى غازي عنتاب التركي في 2013.

وعاد كونان إلى الدوري المصري من بوابة طلائع الجيش في 2014 واستمر معه حتى 2016.

المحطة الأخيرة لكونان في الملاعب كانت مع نادي البكيرية، المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي.