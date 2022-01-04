الامارات | أغرب مباراة بكرة القدم.. "مسرحية سيئة الإخراج" في دوري عربي! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب مباراة بكرة القدم.. "مسرحية سيئة الإخراج" في دوري عربي! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت مباراة نصر حسين داي وبارادو في الجولة الـ 11 من الدوري الجزائري للمحترفين جدلاً واسعاً بعد أحداث الشغب التي رافقتها من قبل اللاعبين والجهازين الفني في ملعب 20 أوت بالعاصمة الجزائرية، إذ بدأت الشرارة في الدقائق الأخيرة عندما أخرج نادي نصر حسين داي الكرة بعد سقوط لاعب بارادو مصاباً ولكن الأخير رفض رد الكرة عملاً بمبدأ "الروح الرياضية" وسجل عن طريق نذير بن بوعلي ليشتبك اللاعبون بالأيدي.

وشهدت المباراة أحداثاً أكثر غرابة بعدما اتفق لاعبو الفريقين على تسجيل نصر حسين داي لهدف ترسيخاً لمبدأ الروح الرياضية وسدد لاعب الفريق بارادو الكرة من وسط الملعب لكي تدخل مباشرة بعد الاتفاق على ذلك ولكن حارس مرمى بارادو تصدى للكرة ثم مرر كرة طويلة لزميله جعلته منفردا ليسجل زروق بوسيف الهدف الثاني، الأمر الذي أثار غضباً عارماً بين أوساط نصر داي!.

من جهتها، عنونت صحيفة "الخبر" الجزائرية: "مسرحية سيئة الإخراج في ملعب 20 أوت"،و قالت: "إنها مهزلة حقيقية"، منتقدة قتل لاعبي بارادو للروح الرياضية و"سذاجة " فريق نصر حسين داي.

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