الامارات | تعرف إلى موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكتمل صفوف منتخب مصر اليوم بانضمام النجم المصري محمد صلاح، واللاعب محمود حسن تريزيغيه، قبل التوجه إلى الكاميرون والاستعداد لخوض أولى المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق يوم الأحد المقبل، ويلعب فيها منتخب مصر بالمجموعة الرابعة والتي تضم نيجريا، السودان، غينيا بيساو.

ويبدأ المنتخب المصري مبارياته بمواجهة صعبة أمام نيجيريا ثم يقابل غينيا بيساو، وينهي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة السودان، ويأمل المنتخب المصري في المنافسة على لقب البطولة الغائب منذ 12 عاماً، خاصة في تواجد محمد صلاح الذي يتمنى أن يحصل على لقبه الدولي الأول مع المنتخب المصري خاصة وهو قائد للفراعنة.

ويخوض منتخب مصر مبارياته الثلاثة بدور المجموعات في المواعيد التالية بتوقيت الإمارات:

مصر – نيجيريا (الثلاثاء 11-1-2022) الساعة 20:00 مساءً

مصر – غينيا بيساو (السبت 15-1-2022) الساعة 23:00 مساءً

مصر – السودان (الأربعاء 19-1- 2022) الساعة 23:00 مساءً

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