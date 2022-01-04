الامارات | "لعب مباراة أقل".. إشبيلية يقلّص الفارق مع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن "لعب مباراة أقل".. إشبيلية يقلّص الفارق مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضيّق نادي إشبيلية الهوّة مع المتصدّر ريال مدريد إلى خمس نقاط، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف على مضيفه قادش، الاثنين، في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد (58)، بعد ركنية للفريق الأندلسي وصلت داخل منطقة الجزاء إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي مررها إلى أوكامبوس ليسددها الأخير قوية في مرمى مواطنه الحارس جيريماياس ليديسما.

وبخطفه النقاط الثلاث، عزز إشبيلية موقعه في المركز الثاني في الليغا مع 41 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، علماً أن الفريق الأندلسي لعب مباراة أقلّ.

أما قادش، فبقي مع هذه الهزيمة التاسعة له هذا الموسم، في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير مع 14 نقطة.

من جهته، حقق أتلتيك بلباو فوزاً مهماً على أوساسونا 3-1 في مباراة كان بطلها أويهان سانسيت.

وافتتح أوساسونا التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق كيكي، غير أن بلباو قلب النتيجة على مدار المباراة بثلاثية سانسيت (16 و25 و68).

وشهدت الدقيقة (90+4) حالة طرد بحصول إزيكيل أفيلا لاعب أوساسونا على البطاقة الصفراء الثانية.

وبالتالي، رفع بلباو رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي أوساسونا في المركز الرابع عشر مع 22 نقطة.

وفي مباراة أخرى، دكّ فياريال شباك ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي بولايي ديا (8)، باو توريس (13)، جيرار مورينو (37 و79)، ومانويل تريغيروس (74).

وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

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