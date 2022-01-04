شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمثل أشرف بن شرقى إضافة قوية للأهلى حال ضمه من الزمالك؟ الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك أحد أهم الصفقات الأجنبية فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية، وأضاف الكثير للفارس الأبيض وساهم معه فى تتويج الفريق بأكثر من بطولة قارية ومحلية.

ودخل أشرف بن شرقى، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبدأت انتقالات ينايرالسبت الماضى ليُصبح من حق بن شرقى التوقيع لأى نادٍ حالياً

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق أشرف بن شرقى وعرضه على أندية كبرى، فى مقدمتها النادى الأهلى الذى يبحث دائماً عن النجوم المؤثرة وأصحاب الأمكانيات الفنية العالية.

وقال مصدر إن أحد وكلاء اللاعبين عرض بن شرقى على مسئولين فى إدارة الأهلى بشكل ودى خلال الأيام الماضية لكن الأمر لم يتحول إلى جدية وتفاوض رسمى بين الأهلى واللاعب المغربي.

ويمتلك لاعب الزمالك العديد من العروض يفاضل بينها الفترة المقبلة لو فشلت محاولات الزمالك تجديد عقده خاصة فى ظل الخلاف الواضح بين الطرفين حول بنود وقيمة العقد.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 85 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن بإجمالى 6693 دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر وتوج بأربع بطولات، هى: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك مطلع هذا الموسم، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.