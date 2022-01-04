شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الفيفا يصل اليوم إلى القاهرة لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إلى القاهرة اليوم كيني جون ماري، مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمراقبة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها غدا الأربعاء، وتقديم تقرير عنها للاتحاد الدولي باعتبار أن الاتحاد المصري يدار حاليًا من خلال لجنة تطبيع من الفيفا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى تقارير دورية من اللجنة التي عينها لإدارة الاتحاد المصري وينتهي عملها يوم 5 يناير الجارى، بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية كما حدد الفيفا، كما تلقى عدة تقارير عن ترتيبات العملية الانتخابية بدايةً من تعديل لائحة النظام الأساسي ونهاية بإجراء الانتخابات على أساسها.