شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لكأس الرابطة بقيادة سامى قمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لكأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يعود للتدريبات للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة فى المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني من بلاده حيث يقضى إجازته هناك.

أما بالنسبة للاعبين المجهدين، فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: "سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب".

ويلعب الأهلي مع الجونة في الجولة الأولى الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصراً، ثم يلعب مع الإسماعيلي في الجولة الثانية يوم الأثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصراً ، وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5:00 مساء ويلعب الأهلي مع سموحة في الجولة الرابعة يوم الخميس 27 يناير في الخامسة مساءً ويختتم مواجهاته في المجموعة بمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2.30 في الجولة السادسة.

استقر الجهاز الطبي بالنادى الاهلى برئاسة أحمد أبو عبلة على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإدارى قبل استئناف تدريبات المارد الأحمر اليوم ، ووضع موسيماني برنامج الإعداد للاعبين البدلاء بالأهلي من أجل تجهيزهم قبل المشاركة فى بطولة كأس الرابطة خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، من أجل رفع كفاءة اللاعبين الاحتياطيين الفنية والبدنية.