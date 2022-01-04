شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس عودة محمد مجدى بعد التألق مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، عودة محمد مجدى حارس مرمى المقاصة لصفوف الدراويش مرة أخرى لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد الاستقرار على عرض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الدراويش الحالي للبيع في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الإسماعيلى قد استغنى عن جهود محمد مجدى بدون مقابل في نهاية الموسم الماضى بعد التعاقد مع الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان ، ولكن جاء تألق محمد مجدى مع المقاصة ليعيده للصورة داخل القلعة الصفراء مجدداً.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون غداً الثلاثاء موعداً لاستئناف تدريبات فريق الكرة باستاد الإسماعيلية، استعدادا للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات ثلاثة أيام هى السبت والأحد والاثنين.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف، وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق