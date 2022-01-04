شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يخصص برنامجا لتجهيز ثلاثى الطلائع فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، برنامجا بدنيا لتجهيز الثلاثي الكاميروني جون أنطوى والتونسي محمد علي الجويني ورامز مدحت لاعبى الطلائع فى معسكر الإسماعيلية بعد انتهاء إجازاتهم التى حصلوا عليها من الجهاز الفني وانتظامهم فى المعسكر صباح الأحد الماضى، ويغيب فقط عن المعسكر مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني.

وانتظم فريق طلائع الجيش فى معسكر مغلق بالإسماعيلية اعتبارًا من السبت الماضى، وحتى غد الأربعاء، فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجاري، وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقبل المران والسفر للمعسكر عقد العشرى جلسه مع اللاعبين للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات، سواء كأس الرابطة، أو الدوري العام، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع، وطالب طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية، مطالبهم ببذل أقصى جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري ما زال طويلاً، ولم يمض منه سوى سبعة أو ثمانية مباريات فقط، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفريق صاحب النفس الطويل.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ومعه الجهاز المعاون: محمود عطا مدرباً عاما وأحمد عبد العزيز "زيزو" مدربا مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال وسيد السويركي مدربا لحراس المرمى، ويسري عرفان مديرا إداريا، ومحمد مختار مديرا لشئون اللاعبين وإيهاب كمال إداريا.