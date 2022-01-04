وزير الرياضة يحسم الجدول حول وجود تجاوزات مالية داخل نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة وجود تجاوزات مالية في نادي الزمالك.



وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوزارة هي الجزء الأخير الذي يجب أن يرى كل الأشياء وهناك قانون يحدد الصلاحيات"، مردفا: "في هذه الفترة وضحنا وصرحنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية".



وأشار: "لم يأت إلينا أي شيء بتجاوزات مالية داخل نادي الزمالك"، متابعا: "تقارير الجهاز المركزي والتقارير الموجود تم تحويلها لجهة الاختصاص، وليس لدينا تعليق ولا نحكم على تجاوزات أو لا".



وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "لم يأتي إلينا رد من الجهات القضائية بحدوث تجاوزات مالية في ناجي الزمالك".