شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجديد في مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادي الأهلي التفاوض الجاد أو الرسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، خلال الفترة الحالية؛ لعدم الدخول في مشاحنات أو أزمة مع الزمالك.

وعلى الرغم من أن أشرف بن شرقي يحق له التوقيع لأي ناد حاليا، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يُجدد مع الأبيض حتى الآن، إلا أن مسئولي الأهلي ما زالوا يرفضون فكرة إقحام أنفسهم طرفا في هذه الصفقة حاليا.

وقال مصدر في الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء قد تفتح باب التفاوض مع أشرف بن شرقي حينما تنتهي علاقته مع الزمالك ويتأكد عدم بقاؤه في البيض الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن بن شرقي لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية، لكن الأهلي لن يتسرّع في التفاوض معه وسيدرس هذا الأمر بعناية فائقة.