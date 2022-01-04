شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الإعلامي لصن داونز: موسيماني يخطط للفوز بكأس العالم للأندية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي، من أكبر المدربين على مستوى القارة الأفريقية وحقق نجاحات كبيرة مع النادي الاهلي وقادر على تحقيق المزيد.

وقال خالد علي، في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة النادي الاهلي، إنه يعلم موسيماني جيدا عندما كان مديرا فنيا لصن داونز الجنوب الأفريقي، مؤكدا أن المدير الفني للأهلي يخطط للفوز بكأس العالم للأندية مع المارد الأحمر.

وعن وقوع فريقه في المجموعة نفسها التي تضم الأهلي حامل اللقب، خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قال خالد علي إنها مجموعة الموت وقوية بسبب وجود الأهلي والهلال والمريخ السودانيين وهي مجموعة صعبة.

وقد أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن وقوع صن داونز مع الأهلي إلى جانب الهلال والمريخ في المجموعة الأولى.

وتابع خالد علي: سنخرج لمواجهة الهلال في السودان، وهناك حديث عن مواجهة المريخ في إثيوبيا، بجانب وجود الأهلي حامل اللقب.