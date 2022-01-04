شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: كيروش المسئول الوحيد عن اختبارات المنتخب.. وأمم أفريقيا ليست للتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن البرتغالى كارلوس كيروش هو المسئول الوحيد على اختياراته للمنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال سامى، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن أمم أفريقيا بالكاميرون ليست للتجربة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حصد اللقب والمنافسة بقوة.

وفى السياق ذاته، وصل نجما المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه إلى القاهرة، للالتحاق بمعسكر الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وذلك بعد حجز الطيران للثنائي وهو الموعد الذى يأتى بعد انتهاء مباراتيهما مع فريقيهما بالدورى الإنجليزى، حيث التقى ليفربول مع تشيلسي، بينما واجه أستون فيلا مع بريتفورد.

من جانبه، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن هدفه الأساسى مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة الوصول إلى كأس العالم، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.

وأضاف كيروش، خلال المؤتمر الصحفى أمس فى أحد الفنادق، كان هناك تخبط وارتباك قبل إعلان برنامج المنتخب بسبب غموض مصير البطولة.

وأشار كيروش إلى أن محمود حسن تريزيجيه لاعب خبرة وقوى، وسيكون له دور كبير فى البطولة لكن مركزه النهائى لم يتحدد معنا لكن واثق أن تريزيجيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهزا تماما