شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلي تواصل مع والد "البلايلي" لضم اللاعب في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإعلامي محمد فاروق، نجم الاهلي السابق، أن أمير توفيق تواصل مع والد الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق قطر القطري السابق ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير في صفقة انتقال حر .

وقال فاروق فى تصريحات تليفويزنية: "أمير توفيق عرض على والد البلايلي توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، مع إضافة مميزات أخرى تصل إلى نصف مليون دولار، من بينهما الفوز بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وتسجيل 10 أهداف في البطولة الإفريقية لإغرائه بالتوقيع واتمام الصفقة رسمياً".

وأضاف نجم هجوم الاهلى الاسبق: "مدير التسويق حصل على الضوء الأخضر من شركة الأهلي لكرة القدم بالتفاوض مع البلايلي وحسم الصفقة في يناير الجاري بعد رحيل اللاعب عن قطر القطري".