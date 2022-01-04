شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: كأس الرابطة لن يكلف الأندية أى أموال وستكون مفيدة فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن بطولة كأس الرابطة ستكون قوية ومفيدة للأندية، ولن تكلفهم أى أموال وكل شيء من ملاعب وحكام وتقنية فيديو مجانا للأندية.

وقال أحمد دياب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نتمنى أن تخرج كأس رابطة الأندية بصورة تليق بالكرة المصرية، وهناك استفادة فنية للفرق من المشاركة فى كأس الرابطة، وأتوقع أن تكون البطولة قوية ومفيدة فنية لكل الأندية".

وأضاف أحمد دياب: "مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى، والأندية لن تكلف الأندية أى أموال بالعكس هناك 100 ألف جنيه لجميع الأندية المشاركة فى كأس رابطة الأندية، وهناك جوائز مالية على مراكز الأربعة الأولى مع توفير الملاعب وأطقم التحكيم وتقنية الفيديو مجانا للأندية".

وتابع: "حاولنا توفير الشىء الصعب لكيروش من خلال وقف بطولة الدورى من يوم 27 ديسمبر لمنح الفرصة للمنتخب للاستعداد الجيد لأمم أفريقيا وتفاجئت بما قاله كيروش بلعب مباريات الجولة، لكن أنا عملت الصعب وأجلت المباريات وكنت أتمنى استكمال مسابقة الدورى".