مبابي التاريخي.. سان جيرمان إلى دور الـ16 لكأس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الستة عشر من كأس فرنسا بعد فوزه على مضيفه فان 4-0، مساء الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق مدافعه برينسيل كيمبيبي في الدقيقة 28، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتألق مبابي وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 71 و76 من عمر المباراة.

وبهذا الهاتريك الذي في غضون 17 دقيقة فقط، وصل مبابي إلى الهدف رقم 201 في مسيرته الكروية وهو بعمر 23 عاما فقط، بواقع: 150 هدفاً مع باريس، 27 هدفاً مع موناكو و24 هدفاً مع منتخب فرنسا.