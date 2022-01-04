عبدالفتاح: سندفع بحكام جدد لإدارة مباريات كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه سيمنح فرصة للحكام الجدد في إدارة مباريات كأس الرابطة في نسختها الأولى، لافتا أنه سيكون هناك استفادة بعد ذلك من بعض الوجوه التي ستظهر بمستوى جيد وسيتم الاستعانة بهم في مباريات الدوري.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" :" سيكون هناك مزج بين الخبرات والحكام الجدد في مباريات كأس الرابطة".

وأضاف:" سندفع من 7 لـ 10 حكام جدد في مباريات كأس الرابطة، وحصلت على وعد من أحمد دياب باستخدام تقنية الفيديو خلال المباريات، رغم وجود أزمة مع الشركة المسؤولة".

وانتقل للحديث عن مشاركة التحكيم المصري خلال كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، مشيرًا إلى أنه سيكون تواجد قوي، والطاقم المتواجد هناك نجح في الاختبارات التي تسبق امم افريقيا.

وأوضح:" أمر طبيعي أن تتقدم لجنة الحكام الحالية بالاستقالة إلى اتحاد الكرة الجديد، وبعد ذلم سيكون هو صاحب القرار، ومن وجهة نظري سأدرس الأمر في حالة طلب مني الاستمرار في منصبي".

وتابع:" وضعنا مواد تعليمية لكل الحكام من أحل تثقيفهم خلال فترة توقف الدوري، والقائمة الدولية للحكام ليس ميراث شخصي ونسعى للدفع بأسماء شابة".

وأتم تصريحاته:" اعتذر لجميع الأندية التي تأثرت سلبا بالأخطاء التحكيمة في الدوري، واعتذر لنادي المصري عن إلغاء صحيح له بداعي التسلل أمام فاركو".