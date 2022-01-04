الامارات | بن غليطة: سنبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة نادي النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بن غليطة: سنبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة نادي النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي في بيان رسمي، أمس، أن «الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة مروان بن غليطة، ويضم في عضويته إبراهيم حسين الفردان نائباً للرئيس، وعبدالرحمن أبوالشوارب، ومنصور رحمة الفلاسي، وعبدالرزاق السيد الهاشمي، ومحمد أحمد المري، وجمال عبدالله لوتاه، أعضاءً».

وأضاف: «سيتولى المجلس الجديد مهام عمله لمدة ثلاث سنوات مقبلة». من جهته، قال بن غليطة في تصريحات صحافية: «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية التي أولاني إياها، أنا وأعضاء مجلس الإدارة، والتي نعتز ونفتخر بها».

وأضاف: «ومن موقعي هذا ونحن على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من تاريخ نادينا العريق بقيادة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، نؤكد أننا لن ندخر جهداً وسنبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة نادينا الذي كان وسيظل قِبلة لكل الرياضيين، وكلنا ثقة بقدراتنا ومقدرات نادينا وعلى رأسها جمهورنا الوفي الذي سيظل دائماً وأبداً خلف الشعار في كل الأوقات، ونؤكد لهم أن شعارنا في المرحلة المقبلة أن النصر نصر الجميع، واليوم حان الوقت لنتكاتف جميعاً حتى يعود العميد إلى مكانته المعهودة».

وختم: «كما أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على قبولهم التحدي، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعاً أن نعمل على تحقيق الرؤية التي تهدف إلى استمرار ريادة العميد النصراوي في مجال الرياضة بصفته مهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة، وتعزيز المكتسبات التي حققها نادي النصر، وأن نحافظ على البنيان الراسخ الذي صاغ وعزز مكانته المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه».

وكان بن غليطة قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة النصر وشركة كرة القدم، وحقق خلال فترة رئاسته ثلاثة ألقاب تاريخية بعد غياب ربع قرن عن منصات التتويج، كما ترأس سابقاً اللجنة المالية في لجنة دوري المحترفين، وكان عضو اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي.

كما تولى بن غليطة رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل أن يتقدم باستقالته في 2019، عقب النتائج السلبية التي حققها المنتخب الوطني خلال فترة رئاسته.

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