الامارات | شبح وداع بطولتين يؤرق الوصل والعين في «زعبيل»

شكرا لقرائتكم خبر عن شبح وداع بطولتين يؤرق الوصل والعين في «زعبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه فريقا الوصل والعين مصيراً مشتركاً، يتمثل في الخروج من بطولتين في أقل من أسبوعين، وذلك حينما يتواجهان مساء اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم على استاد زعبيل، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ إن الخاسر سيودع أولى بطولات الموسم، وهو ما يجعل المواجهة تقام على صفيح ساخن، بينما ستتكرر المواجهة بينهما مرة أخرى يوم 15 يناير الحالي، في كأس رئيس الدولة، وهي المسابقة التي تلعب بنظام خروج المهزوم، وستقام أيضاً في زعبيل.

وعلى الورق تبدو حظوظ «الإمبراطور» هي الأكبر في لقاء اليوم، بتعادله في مواجهة الذهاب خارج أرضه 3-3، إذ يكفيهم على أقل تقدير التعادل السلبي أو 1-1 أو حتى 2-2 لضمان التأهل، لكن مع ذلك سيتطلب منهم اجتهاداً مضاعفاً، وتركيزاً أكثر، والتوازن ما بين خطي الدفاع والهجوم لحسم البطاقة. وفي المقابل، يمر «الزعيم» بنشوة بالغة بسبب النتائج الإيجابية التي تحققت، رغم الغيابات المؤثرة في الصفوف، خاصة في خط الدفاع، وستمتد موجة الغيابات لتشمل الهداف المغربي، سفيان رحيمي، الذي التحق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

لكن تشكيلة «الزعيم» ستعرف في الوقت ذاته عودة كايو كانيدو بعد فترة غياب استمرت لقرابة الأسبوعين، بداعي الإصابة، ليعود اللاعب في توقيت مهم لقيادة خط الهجوم في مواجهة فريقه السابق.

وستكون مواجهة اليوم بمثابة بروفة قبل اللقاء الذي سيجمعهما في كأس رئيس الدولة، وهو ما يجعل الفريق الخاسر من لقاء يحصل على فرصة «رد الدين» للطرف الآخر، الذي ستكون لديه فرصة هو الآخر لإثبات علو كعبه.

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