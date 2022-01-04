الامارات | ختام معسكر أشبال الشارقة لكرة اليد بمشاركة 72 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر أشبال الشارقة لكرة اليد بمشاركة 72 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي معسكر كرة اليد لمنتخبات المناطق لمرحلة الأشبال، الذي أقيم بصالة نادي المدام الثقافي الرياضي بمشاركة 72 لاعباً من سبعة أندية هي: الشارقة والمدام والذيد والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان ودبا الحصن. وذكر مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير نبيل محمد عاشور، أن برنامج المعسكر اشتمل على محاضرات نظرية وتدريبات صباحية ومسائية، واختتم بدورة من ست مباريات لتقييم اللاعبين واستثمار نتائج التدريبات عملياً.

وأضاف في بيان صحافي: «نهدف من خلال هذا المعسكر إلى تطوير الأداء الفني للاعبين في هذه المرحلة المبكرة، واستثمار حماسهم وشغفهم لتطوير مهاراتهم، حيث تولى أخصائي كرة اليد بالمجلس طارق بوسنينة، الإشراف على المعسكر بالتنسيق مع مدربي الأندية، وروعي أن يتم مستقبلاً رعاية العناصر الموهوبة من خلال برامج يتم تحديثها أولاً بأول لمواصلة الارتقاء بالمستوى».

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