شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات المجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات كأس الرابطة والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، وشهدت وقوع بيراميدز والمصرى والاتحاد وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من الأهلى والبنك الأهلى والإسماعيلى والجونة وسموحة والمقاولون، وجاءت المجموعة الثالثة الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وانبى. مواعيد مباريات المجموعة الثانية الخميس 13 يناير الأهلي أمام الجونة - الساعة 2:30 عصرا سموحة أمام الإسماعيلي -الساعة 5:00 مساء المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء الاثنين 17 يناير الإسماعيلي أمام الأهلي - الساعة 2:30 عصرا البنك الأهلي أمام سموحة - الساعة 5:00 مساء الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء الجمعة 21 يناير الإسماعيلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا سموحة أمام الجونة - الساعة 2:30 عصرا الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء الخميس 27 يناير المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا الجونة أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا سموحة أمام الأهلي - الساعة 5:00 مساء الأحد 30 يناير الأهلي أمام البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا الاثنين 31 يناير الإسماعيلي أمام الجونة - الساعة 5:00 مساء سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

المجموعة الثانية