شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار وزن ولياقة بدنية للاعبي الزمالك عقب الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون خضوع جميع اللاعبين بقياسات بدنية واختبارات وزن عقب عودتهم التدريبات المقرر لها 6 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس الرابطة المقرر لها 14 يناير.

ومن المنتظر أن يخضع جميع اللاعبين لبرنامج بدني نكشف في أول أيام التدريبات ، علي أن يبدأ المدير الفني في تقليل الحمل البدني تدريجيا حتي موعد المباراة.

وتمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتواجد الثنائى محمد أوناجم ورزاق سيسيه فى صفوف الفريق للموسم المقبل وعدم التفريط فيهما.

وطلب كارتيرون من إدارة الكرة بنادى الزمالك التجديد للثنائى أوناجم وسيسيه، خاصة أن عقودهما تنتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى.

وبدأت إدارة الكرة فى الزمالك مفاوضات التجديد مع الثنائى لمعرفة طلباتها المادية والتعاقدية لحسم الأمر قبل حدوث أى أزمات.