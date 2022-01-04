شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تفصل جنش عن العودة إلى التدريبات الجماعية لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر، تدريباته التأهيلية خلال الفترة الحالية، حيث من المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق خلال 3 أيام على الأكثر، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق في وجه القدم، وأبعدته عن المشاركة مع فريقه في مباراتين متتاليتين.

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

من جانبه، قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إنه كان يتمنى انضمام أحمد رفعت للمنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن إصابة مروان محسن أبعدته عن قائمة المنتخب ومواصلة التألق مع الفريق.

وأضاف عبد الظاهر: "أتوقع أن يصل منتخب مصر لدور النصف نهائي في كأس الأمم الإفريقية، وأفشة كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وأوضح عبد الظاهر أن عمر كمال عبد الواحد موقِّع على عقد لمدة 3 سنوات مع النادي، مشيرا إلى أنه من أبرز اللاعبين في مصر.

وتابع عبد الظاهر: "يجب أن تحافظ على اللاعبين أمثال عمر كمال عبد الواحد، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات مميزة".