ريان الدروي يفوز بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للوشو كونغ فو السوبر للأندية للمواهب

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القاهرة - سامية سيد -

نجح ريان الدروي صاحب الـ8 سنوات الفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للوشو كونغ فو السوبر للأندية للمواهب ساندا، وبطولة الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية، والتي أقيمت على ملاعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة.

ويؤكد المدرب أيمن جلال، أن ريان الدروي يعد من المواهب الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير في للوشو كونغ، خاصة أن البطولة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد المصري بإعداد النشء للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دورى.

فى ذات السياق كان شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، قد أعلن أن عدد المشاركين في بطولتي الجمهورية السوبر للأندية للأساليب التقليدية المخصصة لجميع الأعمار السنية و بطولة الجمهورية السوبر للأندية للمواهب ساندا تحت 11 سنة يبلغ نحو 7 آلاف لاعب ولاعبة من جميع الأندية ومراكز الشباب والأكاديمات الرياضية.

وأوضح أن تلك البطولة هي الأولى للموسم الحالي بعد الاستقرار على خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد الذي يشهد إقامة العديد من البطولات لجميع الأعمار السنية بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات الفنية لجميع العناصر لانتقاء الأفضل لضمهم للمنتخب الوطني للكونغ فو في مختلف الأعمار السنية.