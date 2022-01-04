شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات، رابطة الأندية تمنح الفائز بكأس الرابطة 1.5 مليون جنيه والوصيف مليوناً، كهربا يوقع لـ"هاتاى" مقابل 3.5 مليون دولار ويسافر لتركيا الأسبوع المقبل .

كهربا يوقع لـ"هاتاى" مقابل 3.5 مليون دولار ويسافر لتركيا الأسبوع المقبل

كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى وقع لفريق هاتاى التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار، ووضع النادى التركى بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

رابطة الأندية تمنح الفائز بكأس الرابطة 1.5 مليون جنيه والوصيف مليوناً

أعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات.. اعرف التفاصيل بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

محمد صلاح وتريزيجيه يصلان مطار القاهرة للانضمام للمنتخب وصل مطار القاهرة الدولي، مهاجم منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويرافقه أيضا محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي، استعدادا للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.

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