شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي يرفض الانتقال للإسماعيلي خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ثلاثي النادي الأهلي، محمد محمود ورامي ربيعة ومحمود متولي فكرة الانتقال للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من أن إدارة القلعة الحمراء لم تُمانع في رحيل هذا الثلاثي.

وتلقى متولي ومحمد محمود وربيعة عرضا من الإسماعيلي الفترة الماضية، لكن اللاعبين الثلاثة رفضوا فكرة اللعب للدراويش، وفضّلوا البقاء في الأهلي أو الرحيل لأندية أخرى حال تأكد رحيلهم عن القلعة الحمراء.

وحسب تأكيدات مصدر في الأهلي، فإن الثلاثي السابق يرفض اللعب للإسماعيلي؛ بسبب الأزمات المالية التى يعاني منها الدراويش منذ سنوات طويلة وهو ما تسبب في عدم حصول معظم لاعبي الإسماعيلي على مستحقاتهم المالية المتأخرة بجانب الأزمات الفنية والإدارية التى يعاني منها الإسماعيلي.

واحتفل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، بزفافه الأحد فى أحد الفنادق، بعدما استغل إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.