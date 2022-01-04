شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم 3 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم 3 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها رفض محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، إزالة الشرط الجزائي من عقده.

"روقة" لاعب الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

نشر محمد أشرف روقة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مما أثار حالة من الجدل.

وكتب "روقه"، عبر "ستوري" علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من أسوأ الابتلاءات اللي البني آدم بيتحط فيها، إن ربنا يجعله ذا منصب وذا قرار وهو يظلم الناس ويأكل حقها ويحط قواعد بمزاجه، ويوعد الناس بحاجات ويخلف بيها والمشكلة أنه ساعات ميكونش مديرك في الشغل، لا ده واحد جه عشان يسير أعمال لحد ما المدير يرجع الشغل تاني.. فاللهم انتقم من كل واحد بيظلم حد وياكل حق الناس وميديش للناس حقوقها".

اختبار وزن ولياقة بدنية للاعبي الزمالك عقب الراحة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون خضوع جميع اللاعبين بقياسات بدنية واختبارات وزن عقب عودتهم التدريبات المقرر لها 6 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة إنبي في كأس الرابطة المقرر لها 14 يناير.

كارتيرون يتمسك ببقاء أوناجم وسيسيه مع الزمالك فى الموسم المقبل

تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتواجد الثنائى محمد أوناجم ورزاق سيسيه فى صفوف الفريق للموسم المقبل وعدم التفريط فيهما.

وطلب كارتيرون من إدارة الكرة بنادى الزمالك التجديد للثنائى أوناجم وسيسيه، خاصة أن عقودهما تنتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى.

مواعيد مواجهات الزمالك فى بطولة كأس الرابطة

أسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة كلا من: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا وطلائع الجيش".

الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي، فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير الجارى.

الإدارية العليا ترفض دعوى تطالب بوقف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات

قضت الدائرة الأولي فحص بمحكمة مجلس الدولة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين رئيس المحكمة، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، والذي طالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة والصادر لصالح رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمة 100 الف جنية.

مصدر: إعارة مصطفى فتحى للتعاون السعودى بعد تجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر مطلع كواليس مستقبل مصطفي فتحي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني، والذى ينتهي عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجاري.

الزمالك يتواصل مع كارتيرون للتأكيد على موعد العودة إلى القاهرة

تتواصل إدارة نادى الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول، من أجل التأكيد على موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لانتهاء فترة الإجازة وعودة استئناف التدريبات الجماعية بعدما تم إلغاء معسكر الإعداد الذي كان من المقرر إقامته فى الإمارات.

كارتيرون يكلف معاونيه بإعداد تقرير عن الدوليين فى أمم أفريقيا

كلف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معاونيه بمتابعة لاعبى الفريق الدوليين الموجودين مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون.

الونش يرفض إلغاء الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، رفض فكرة تعديل عقده وإلغاء بند الشرط الجزائي الموجود خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة، في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، الأحد: "يوجد بند 5 ملايين دولار كشرط جزائي في عقد الونش مع الزمالك".