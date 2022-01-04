شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح واحد فوق السن باليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم الرابع من تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لاختيار مجلس جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لايقل سن أي منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما" وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير بتقدم مرشح واحد فقط للعضوية فوق السن.

وتقدم اليوم الاثنين بأوراق الترشح للانتخابات، المرشح أسامة محمد محمود إسماعيل، لمنصب العضوية فوق السن.

من ناحية أخرى، خضع حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس، الأحد، دخل على أثرها إلى المستشفى، وحرص الجهاز الطبي لفريق الاتحاد على الاطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من سلامته.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على الاتصال باللاعب للاطمئنان على حالته خلال الساعات الأخيرة.

وكان عاشور قد عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

ونفى عاشور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء في الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.