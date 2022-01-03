شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على تطورات تأهيل عمرو السولية فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، برئاسة أحمد أبو عبلة، على الاطمئنان من نظيره فى المنتخب الوطنى برئاسة محمد أبو العلا على تطورات برنامج تأهيل عمرو السولية قائد منتخب مصر ونجم المارد الفريق الذى يعانى من شد فى عضلة السمانة، وطمأن جهاز الفراعنة الجهاز الطبى للأهلى بوجود تحسن كبير فى حالة اللاعب واحتمالية لحاقه بالمواجهة الاولى لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا.

وتعرض السولية للإصابة بشد فى عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة السوبر الأفريقي الذي توّج به الأهلى للمرة الثامنة فى تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب ، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفاً وحصل على 30 انذار وكارت أحمر وحيد ، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 ولقبين للسوبر الافريقى وبرونزية كأس العالم للأندية