شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المينى فوتبول: منتخب السيدات حقق نجاحا كبيرا باحتلاله الـ4 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول ، إن المينى فوتبول هى كرة القدم مصغرة، ومصر حققت إنجازا كبيرا فى هذا المجال الرياضى من خلال وصول للمنتخب المصرى للسيدات لأول مرة على كاس العالم فى أوكرانيا عام 2021 وحصولنا على الرقم الرابع.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، فى تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن منتخب الشباب تحت 23 سنة حقق إنجازات فى المينى فوتبول، موضحا أم كرة القدم المصغرة هى كرة القدم التى تلعب فى ملاعب الصغيرة مساحة 30 فى 50.

ولفت رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، إلى أن هذه الرياضة تتواجد 136 دولة فى العالم، ولها اتحاداتها القارية، متابعا: فخور أنى ضمن طيور مصرا لمهاجرة العائد إلى مصر بعد 20 سنة من التواجد فى الخارج، وأعود لبلدى لإدخال هذه الرياضة إليها.