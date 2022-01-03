شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج 0/3 فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0، فى إطار الجولة التاسعة بدورى السيدات الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

ويسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى مواصلة سلسة النجاحات التى يحققها تحت قيادة المدير الفنى المخضرم حمدى الصافى، بعد الدخول موسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز المتتالى وسط الطموح فى الدفاع عن لقب الدورى الممتاز.

فيما تقام الجولة العاشرة بدورى سيدات الطائرة يوم 10 يناير القادم بمواجهات بين كل من: الأهلى مع الصيد والزمالك مع سبورتنج وسموحة مع الزهور والشمس مع وادى دجلة، وأصحاب الجياد مع الطيران وهليوبوليس مع الجزيرة.

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كل ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر، بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت.