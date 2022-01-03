شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على حكم مباراة أهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بالدورى الليبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة أهلي طرابلس والاتحاد المصراتي بالدوري الليبي اليوم الإثنين، أحداثًا مؤسفة بعد نهايتها، حيث وقعت اشتباكات واعتداءات متبادلة من أشخاص اقتحموا أرض الملعب، يعتقد أنهم من أعضاء الجهاز الفني للاتحاد المصراتي، حيث تبادلوا الضرب مع طاقم التحكيم، قبل أن تتدخل الشرطة الليبية لاحتواء الموقف.

ونجح أهلي طرابلس في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل أمام الاتحاد المصراتي 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الليبي الممتاز.

تقدم الاتحاد المصراتي بهدفين عن طريق عبد الله الشعافي (من ركلة جزاء) وباكاك كريست، لكن أهلي طرابلس نجح في العودة من بعيد حيث أحرز أحمد القديري ثم صالح الطاهر في نهاية المباراة، ليقتنص الأهلي الليبي نقطة ثمينة بالتعادل.