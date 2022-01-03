شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الترسانة 1/3 فى دورى تاسع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الترسانة بنتيجة 3 / 1، فى إطار الجولة التاسعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

ويسعى فريق نادى الزمالك هذا الموسم إلى الفوز بالدورى هذا الموسم لمصالحة الجماهير، بعدما استطاع التتويج بكأس مصر على حساب غريمه التقليدى الأهلى الموسم المنقضى.

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كل من: ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر، بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة، من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت.