شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على منتخب الإسكندرية بهدف نظيف وديا استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة أحمد سامى الفوز على منتخب الإسكندرية بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملاعب سموحة، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية التى ستنطلق 12 يناير الجارى، بعد توقف بطولة الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى في كأس أمم أفريقيا في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

وجاء هدف سموحة الوحيد في المباراة عن طريق أحمد حمص، في المباراة التي أشرك فيها أحمد سامى عددا كبيرا من اللاعبين للوقوف على مستوى البدلاء، والتي وصفها أنها جيدة.

ووقع سموحة في المجموعة الثانية في بطولة كأس الرابطة مع كل من الأهلى، والإسماعيلى والبنك الأهلى والجونة والمقاولون العرب، في القرعة التي أقيمت ظهر اليوم.

ويبدأ سموحة مبارياته يوم 13 يناير أمام الإسماعيلى في الخامسة مساء الخميس، ثم مواجهة البنك الأهلى الإثنين 17 يناير، ثم مواجهة الجونة 21 يناير، ثم الأهلى 27 يناير، وأخيرا مع المقاولون 31 يناير.

وعاد الأنجولى دافشا بعد غياب 3 أشهر عن المران بعد إجرائه عملية في الكتف وخضع للعلاج الطبيعى، ويتم تجهيزه حاليا للمشاركة في كأس الرابطة.