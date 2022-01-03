شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى عن تسريب جلسة التجديد لأحمد رفعت: "مش من مصلحتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، حقيقة الفيديو المسرب لجلسة التجديد لأحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق وفيوتشر الحالي، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بين اللاعب وإدارة النادى خلال التفاوض على تجديد تعاقده.

وقال هاشم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "ليس من مصلحتنا أن نسرب مثل هذا الفيديو في الوقت الحالي، لا نعرف من المسؤول عنه، عقدنا الجلسة مع اللاعب فى أحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد ولا نعلم من الذي قام بتصوير الفيديو ثم تسريبه، رفعت طلب 10 ملايين جنيه للتجديد، ولكننا وضعنا حداً أقصى بـ7 ملايين ولم نتفق على التجديد".

وكشف مسئولو المنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن الاستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر وضمت 15 لاعبا أبرزهم محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحى وأحمد رفعت، أسباب فنية بحتة، ولا يوجد أى أزمات أو خلافات مع أى من هؤلاء اللاعبين.

وأضاف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن استبعاد جميع اللاعبين جاء لأسباب فنية، ولا وجود لأى أزمات مع أى لاعب، وتم اختيار اللاعب الأجهز في مراكز اللاعبين المستبعدين.

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعباً هم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله " كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.