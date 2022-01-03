شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ناعيا الناقد الرياضي الراحل إبراهيم حجازى: اللهم اغفر له وارحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عماد متعب، لاعب النادى الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، على تقديم واجب العزاء في وفاة الناقد الرياضي والإعلامي إبراهيم حجازي، الذي غادر عالمنا اليوم، حيث نشر القناص صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وصبر أهله وأحبائه وذويه على فراقه".



عماد متعب ناعياً ابراهيم حجازي

وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.