شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك ببقاء أوناجم وسيسيه مع الزمالك فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتواجد الثنائى محمد أوناجم ورزاق سيسيه فى صفوف الفريق للموسم المقبل وعدم التفريط فيهما.

وطلب كارتيرون من إدارة الكرة بنادى الزمالك التجديد للثنائى أوناجم وسيسيه، خاصة أن عقودهما تنتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى.

وبدأت إدارة الكرة فى الزمالك مفاوضات التجديد مع الثنائى لمعرفة طلباتها المادية والتعاقدية لحسم الأمر قبل حدوث أى أزمات .

وكان الإعلامى محمد شبانة قد أكد، فى برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، أن نادى الوداد المغربى فتح خط المفاوضات مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، للعودة إلى المغرب نهاية الموسم الجارى فى صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد أوناجم مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة: "فتح مسئولو الوداد خط المفاوضات مع أوناجم ويرغبون فى ضمه إلى صفوف الفريق وسط عدم تجديد عقده للزمالك حتى الآن، كما أن اللاعب نفسه لا يمانع العودة إلى الوداد".