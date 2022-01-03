"عرقل المهاجم والحكم ".. عقوبات قاسية من الاتحاد الكويتي ضد حارس القادسية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سدل الستار على أزمة خالد الرشيدي حارس مرمى فريق القادسية الكويتي والحكم يوسف النصار بعد اللقطة التي شهدها الدوري المتتاز الأسبوع الماضي وأثار الجدل.

وعرقل الرشيدي مهاجم فريق السالمية محمد السويدان ليلجأ الحكم إلى تقنية الفار ليحتسب ركلة جزاء ليقوم الحارس بعرقلة يوسف النصار الذي أشهر الكارت الأحمر مباشرة.

وقررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الكويتي اليوم إيقاف الحارس لمدة 8 مباريات بالإضافة إلى لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، وغرامة 3000 دينار كويتي (10 آلاف دولار تقريبا).

وكانت مباراة القادسية والسالمية كانت قد إنتهت بهزيمة الأول 2-3 في الدقيقة 108 من المباراة التي أقيمت في الأسبوع السادس من الدوري الكويتي.

ويحتل القادسية المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة بفارق 17 نقطة عن كاظمة المتصدر.