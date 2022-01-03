يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف وولفرهامبتون فوزا غاليا خارج ملعبه من مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البرتغالي جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الألماني رالف رانجنيك، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير ديسمبر الماضي.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب مانشستر يونايتد الذي حاول تسجيل هدف مبكر في مرمى الفريق الضيف.

ودخل مانشستر يونايتد بقيادة الثنائي الهجومي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروجوياني إدينسون كافاني، في ظل وجود مساندة من الخلف من جانب كل من ماسون جرينوود وجادون سانشو.

على الجانب الآخر اعتمد برونو لاج المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، على المكسيكي راؤول خيمنيز في قيادة خط هجوم الفريق، إلى جانب البرتغالي تريناكو ومواطنه دانيل بودينسي.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من المحاولات من جانب الفريقين، وغلب عليه الحذر في الأداء خاصة من جانب وولفرهامبتون، فيما حاول مانشستر يونايتد شن بعض الهجمات على مرمى خوسي سا حارس مرمى الفريق الضيف.

وفي الشوط الثاني تجرأ وولفرهامبتون على مضيفه، وهدد مرماه في أكثر من مناسبة، وفيما وجه برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد تسديدة اصطدمت بالقائم في الدقيقة 67، فإن تسديدة من المغربي رومان سايس لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة 75 اصطدمت أيضا بالقائم.

وفي الدقيقة 82 وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح وولفرهامبتون في تسجيل هدف الفوز عبر لاعبه البرتغالي جواو موتينيو الذي استغل كرة عائدة من دفاع مانشستر يونايتد، ليسدد كرة أرضية خدعت الإسباني ديفيد دي خيا حارس المرمى وسكنت شباكه.

وحافظ وولفرهامبتون على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه بنتيجة 1-0.