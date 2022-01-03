كورونا يواصل ضرب صفوف برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة وجود حالتي كورونا جديدتين بين لاعبي الفريق الكتالوني بعد إعلان إصابة كل من فيران توريس وبيدري بالفيروس.

وقال برشلونة في بيان طبي: "إصابة بيدري وفيران توريس بفيروس كوفيد-19، واللاعبان في صحة جيدة وملتزمان بالعزل المنزلي".

وأضاف: "قام النادي بإبلاغ الجهات المختصة".

وضرب فيروس كورونا صفوف برشلونة خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن النادي إصابة كل من سيرجينو ديست، فيليب كوتينيو، عبدالصمد الزلزولي، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، أليخاندرو بالدي، داني ألفيس، جافي، عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي بالفيروس.

وبعد إصابة كل من توريس وبيدري، وصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في برشلونة حاليا إلى 10 لاعبين، حيث تعافى المدافع الفرنسي كليمو لينجليه وتم استدعائه للقائمة، لكن مواطنه صامويل أومتيتي رغم مشاركته في التدريبات -بعد اختباره السلبي لكورونا في "PCR" الأخير- لم يتم استدعائه.

وهو ما أجبر المدير الفني تشافي هيرنانديز على استدعاء 8 لاعبين من "برشلونة ب" إلى قائمة الفريق الأول في مواجهة مضيفه ريال مايوركا، وهم: إيستانيس بيدرولا، إلياس أخوماش، لوكاس دي فيجا ليما، جويليم خايمي سيرانو، ميكا مارمول، أرناو كوماس، ألفارو سانز، فيران جوتلجا.

وكان برشلونة نجح في الفوز على ريال مايوركا أمس الأحد بهدف لوك دي يونج ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني.

يُذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة، في الوقت الذي يتربع فيه ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الليجا وفي جعبته 46 نقطة.