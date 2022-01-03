أحمد رضا يتحدث لمصراوي عن.. انتخابات تنس الطاولة.. خطة قائمته.. وعقود الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد مصطفى

تحدث أحمد رضا المرشح على منصب عضو إدارة اتحاد تنس الطاولة لمصراوي عن قائمته، وخطتها من أجل النهوض باللعبة.

تفصلنا أيام قليلة عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لتنس الطاولة المقرر إقامتها يوم 15 يناير المقبل، لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

وترشح كلا من محمد نور على منصب الرئيس وحسني فؤاد نائب الرئيس، وأشرف عاشور وأحمد رضا ومحمود لاشين على منصب العضوية، لانتخابات اتحاد تنس الطاولة، تحت شعار قائمة ( التطوير - العدالة - الرعاية والتكامل).

محمد نور المرشح على منصب الرئيس، هو عضو مجلس إدارة حالي، وكان لاعبا في الزمالك والمعادي.

وبدأ أحمد رضا المرشح على منصب عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، حديثه بتقديم وتعريف القائمة التي يتواجد بها، حيث قال: "حسني فؤاد المرشح على منصب نائب الرئيس هو شيخ المدربين في لعبة تنس الطاولة".

وأكمل: "مثل الكابتن الراحل محمود الجوهري في كرة القدم، ودرب منتخب مصر وأندية الأهلي والزمالك، والعديد من الأندية الخليجية".

وأردف: "أشرف عاشور مرشح على منصب العضو لاعب تنس طاولة سابق في الزمالك ومنتخب مصر، ويشغل حاليا منصب مدير عام في شركة بترول شهيرة".

وأضاف: "أحمد رضا مرشح على منصب العضو لاعب سابق في الأهلي منذ الناشئين وحتى الفريق الأول لمدة 18 عاما، ومثل منتخب مصر للناشئين، ولعب لأندية سموحة والزهور والجزيرة، ويعمل حاليا في شركة بترول شهيرة".

واستطرد: "محمود لاشين مرشح على منصب العضو: شقيق أسطورة مصر والأهلي في تنس الطاولة السيد لاشين وكان لاعب سابق لنادي سموحة".

وتحدث رضا عن خطة القائمة من أجل النهوض بلعبة تنس الطاولة في حالة نجاحهم في الانتخابات، قائلًا: "من أهم أولوياتنا هو وضع برنامج رعاية وتكافل للمدربين واللاعبين وكل أعضاء لعبة تنس الطاولة".

وأردف: "أيضا مساعدة الأندية في توفير أدوات لعبة تنس الطاولة، مثل الطاولة والمضارب والكرات، وملتزمات اللعبة".

وأضاف رضا في حديثه ليلاكورة: "من الضروري توسيع انتشار اللعبة في أنحاء مصر، وفي الصعيد خاصة أنه يتواجد بها نادي واحد فقط ممارس للعبة".

وأكمل تصريحه: "بالعمل على إيجاد مراكز تدريب في مختلف المحافظات وتجميع اللاعبين لزيادة المنافسات والاحتكاك وهذا من أجل توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وإنتشارها".

وتطرق رضا في حديثه للحديث عن رسم اشتراكات البطولات للناشئين ( 130 جنيه في البطولة الواحدة من فئة 11 إلى 13، إلى أنهم سيقومون بإلغاء هذه الرسوم وجعل البطولات مجانا لهذه الفئة العمرية من أجل توسيع فئة المشاركة.

واختتم : "من الضروري إيجاد شركات رعاية للعبة تنس الطاولة، من أجل توفير الموارد المالية للعبة".