ارسنال يتقدم على برشلونة في سباق التعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد

أفاد تقارير كتالوني أن أرسنال الإنجليزي، يتقدم على برشلونة في السباق للتعاقد مع مهاجم ريال سوسيداد السويدي ألكسندر إسحاق.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في حالة رائعة مع ناديه الباسكي خلال موسم 2021-22، حيث سجل سبع اهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين في 22 مباراة في جميع المسابقات.

وكان مستقبل إسحاق موضع الكثير من التكهنات في الأسابيع الأخيرة، حيث يواجه فريق الدوري الاسباني معركة للاحتفاظ به، على الرغم من حقيقة أن المهاجم صاغ عقداً جديداً طويل الأجل في يوليو الماضي.

ووفقًا لصحيفة “الـ ناسيونال الكتالونية”، فإن ريال سوسيداد ليس مستعدًا لبيع المهاجم للمنافس برشلونة، مما يعني أن أرسنال على رأس قائمة الانتظار للظفر بتوقيعه.

ويدعي التقرير أن ارسنال ومدربه ميكيل ارتيتا سوف يسمحون لكل من ألكسندر لاكازيت و بيير إيميريك أوباميانج بمغادرة ملعب الإمارات إذا وصل اسحاق إلى النادي.

وسجل اللاعب الدولي السويدي – المرتبط أيضًا بيوفنتوس – 40 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 111 مباراة مع ريال سوسيداد منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في عام 2019.

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