مانشستر يونايتد يسقط في ميدانه أمام وولفرهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-0، اليوم الإثنين ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل هدف الفوز الوحيد البرتغالي جواو موتينيو في الدقيقة 82.



وصار رصيد وولفرهامبتون 28 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 31 ويحتل المركز السابع على لائحة جدول الدوري الممتاز.



وبحسب أوبتا قبل هذه المباراة لم يفز وولفز في آخر 10 مباريات خارج أرضه ضد مانشستر يونايتد (تعادل3 خسر7) منذ فوزه 1-0 في فبراير 1980، وفشل بالتسجيل في 7 من هذه المباريات وسجّل 3 أهداف فقط خلالها.