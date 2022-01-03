الامارات | شباب الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس المحترفين وينتظر النصر أو الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس المحترفين وينتظر النصر أو الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز شباب الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على عجمان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين على استاد راشد في عجمان، سجله مهدي قائدي في الدقيقة 32.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، لينتظر الفائز من لقاء الوحدة والنصر الذي يقام غداً لملاقاته في المرحلة المقبلة من المسابقة.

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