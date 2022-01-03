شكرا لقرائتكم خبر الهاتريك يستعصي على اللاعبين بالدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على غير العادة، غاب عن مباريات الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان الذي تبقت منه مباراة مؤجلة بين الهلال والاتحاد، تسجيل أي من اللاعبين 3 أهداف في مباراة واحدة (هاتريك)، حيث لم يحصل أي لاعب على كرة المباراة خلال 119 مواجهة.

يأتي ذلك رغم وجود عدد من الحاصلين على لقب هداف الدوري في المواسم الماضية، وكذلك ممن سجلوا ثلاثيات بينهم بافيتيمبي قوميز، وعمر السومة، وعبدالرزاق حمدالله، ورومارينهو داسيلفا، وكارلوس ستراندبيرج، وليندر تاوامبا، وكريم البركاوي وغيرهم.

مسجلو الهاتريك الموسم الماضي

نجح عدد من اللاعبين الموسم الماضي في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، كما أن بينهم لاعبين سجلا 4 أهداف (سوبر هاتريك) هما بافتيمبي قوميز (الهلال)، وكريم البركاوي (الرائد).

وكان من بين مسجلي الهاتريك الموسم الماضي لاعب سعودي وحيد هو لاعب الرائد عبدالله المقرن الذي سجل ثلاثية في مرمى العين بينما سجل قوميز هاتريك مرتين.

كما سجل هاتريك كل من عمر السومة (الأهلي) وألكسندر بريوفيتش ورومارينهو داسيلفا (الاتحاد) وديمتري بتراتوس ويوسف نياكاتي(الوحدة) وليندر توامبا (التعاون) وكارلوس ستراندبيرج (أبها قبل العودة للحزم) وتي فريدي (الفتح) وفاروق شافعي (ضمك) وكريم البركاوي (الرائد) ودانيلو أسبريلا (القادسية).

اقتربوا من الهاتريك

يعتلي صدارة الهدافين بنهاية الدور الأول مهاجم وهداف فريق الشباب، النيجيري أوديون إيغالو برصيد11 هدفا وسط ملاحقة من لاعب وسط النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا (10 أهداف) ومهاجم فريق التعاون، الكاميروني ليندر توامبا (9 أهداف)، حيث كان هذا الثلاثي قريبا من الهاتريك في أكثر من مباراة بعد أن نجحوا في تسجيل هدفين خلال مباراة.

غرائب الهاتريك

لم يقتصر تسجيل الهاتريك في الموسم الماضي على المهاجمين ولاعبي الوسط بل نجح مدافع ضمك، الجزائري فاروق شافعي في كسر هذه القاعدة بتسجيل هاتريك تاريخي خلال اللقاء الذي جمع فريقه بالغريم التقليدي أبها ليضع اسمه جنبا إلى جنب مع المهاجمين.

أما الهاتريك الغريب الآخر فسجله لاعب القادسية، الكولومبي دانيلو أسبريا من 3 ضربات جزاء وكان أيضا في مباراة الغريم التقليدي الاتفاق.

كما سجل حارس النصر الذي خاض موسمه الماضي مع فريق العين، أمين بخاري نفسه كأكثر الحراس استقبالا للهاتريك الموسم الماضي بواقع 5 مرات عندما استقبلت شباك العين العدد الأكبر من أهداف الدوري.

من يفتتح الهاتريك؟

يؤكد الرصد الخاص بالهاتريك الموسم الماضي أن الدور الثاني من الدوري شهد النسبة الأكبر، فبعد أن سجل الهاتريك 4 مرات خلال الجولات (4 و6 و11 و15) تضاعف الرقم في الدور الثاني وتكرر تسجيل الهاتريك في عدد من الجولات كما حدث في الجولات 16 و18 و21.

وكانت مباريات الدور الأول في الموسم الحالي شهدت أهدافا غزيرة كما حدث في تعادل ضمك مع الفتح 5/ 5 وفوز الاتحاد على أبها بسداسية والشباب على الأهلي 4/ 3 إلا أن عقدة الهاتريك لم تكسر بعد، فيما يتوقع أن يظهر الهاتريك في الجولات المقبلة.

ماجد الأكثر ورجيرو الأسرع

لا يزال قائد المنتخب والنصرالأسبق ماجد عبدالله صاحب النصيب الأكبر في تسجيل الهاتريك بتاريخ الدوري السعوي بواقع 14 مرة أسهمت في أن يصبح الهداف التاريخي للدوري.

واستهل ماجد عبدالله تسجيل الهاتريك عام 1398في مرمى أحد واختتمها بمرمى الاتفاق عام 1415.

أما أسرع هاتريك في الدوري فقد سجله البرازيلي روجيرو بقميص الأهلي في مرمى الأنصار عام 1415 في المباراة التي انتهت 6/ 1، حيث كان الفارق الزمني بين الأهداف الثلاثة 6 دقائق فقط .

هاتريك وسوبر هاتريك الموسم الماضي:

الجولة الرابعة:

سجل عمر السومة هاتريك للأهلي بمرمى العين (4 /3 للأهلي)

الجولة السادسة:

سجل دميتري بتراتوس هاتريك للوحدة بشباك الباطن (3/ 2)

الجولة 11:

سجل كارلوس ستراندبيرج هاتريك لأبها بمرمى العين (4 /2)

الجولة 15:

سجل ليندر تاوامبا هاتريك للتعاون بمرمى ضمك (3/ 1)

الجولة 16:

سجل كريم البركاوي سوبر هاتريك للرائد (4 أهداف) بمرمى ضمك (4/ 2)

الجولة 16:

سجل بافتيمبي قوميز سوبر هاتريك للهلال (4 أهداف) بمرمى العين (5/ 0)

الجولة 18:

سجل يوسف نياكيتي هاتريك للوحدة بشباك الفيصلي (4 /2)

الجولة 18:

سجل تي فيردي هاتريك للفتح بمرمى العين (3/ 2)

الجولة 21:

سجل عبدالله المقرن هاتريك للرائد بمرمى العين (4/ 0)

الجولة 21:

سجل ألكسندر بريجوفيتش هاتريك للاتحاد بمرمى القادسية (4/ 1)

الجولة 22:

سجل رومارينهو داسيلفا هاتريك للاتحاد بمرمى الوحدة (4/ 2)

الجولة 23:

سجل بافيتيمبي قوميز هاتريك للهلال بمرمى الوحدة (4/ 2)

الجولة 24:

سجل فاروق شافعي هاتريك لضمك بمرمى أبها (4/ 3 لضمك)

الجولة 25:

سجل دانيلو إسبريا هاتريك للقادسية بمرمى الاتفاق (3/ 1)